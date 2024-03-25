عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التوأم ولاعبو المنتخب يستقبلون فريق الساق الواحدة بإستاد القاهرة

صدى البلد

استقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبين لاعبي فريق الساق الواحد في استاد القاهرة وذلك على هامش مران المنتخب.

والتقط عناصر المنتخب صور مع لاعبي منتخب فريق الساق الواحد.

منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر غدا

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء غدا الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص الأحمر فى أبيض والشورت والجورب الأبيض.

حضر الاجتماع الفني على محمد على إداري منتخب مصر.

FB_IMG_1711396413579
FB_IMG_1711396413579
FB_IMG_1711396411132
FB_IMG_1711396411132
FB_IMG_1711396407359
FB_IMG_1711396407359
FB_IMG_1711396403305
FB_IMG_1711396403305
FB_IMG_1711396400259
FB_IMG_1711396400259
FB_IMG_1711396397846
FB_IMG_1711396397846

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

ننشر شهادة رئيس الاستئناف في اتهام قاضي نجع حمادي بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه|خاص

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

بشرى من الحكومة.. أسعار مفاجئة لـ الزيت والسكر والأرز في هذا الموعد

انفراد.. ننشر نص اعترافات المتهم بخطف حبيبة الشماع.. شاهد

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يهنئ اتحاد السلاح بعد تأهل 21 لاعبا ولاعبة لأولمبياد باريس

منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر .. غدا

عظمة وأسرار.. لقطات جديدة من زيارة منتخب كرواتيا للأهرامات

فينيسيوس يبكي بسبب العنصرية: لا أريد سوى لعب كرة القدم

بسبب محمد صلاح .. لوفرين يسخر من نجم نيجيريا السابق

حلمي علام مديرا للكرة في نادي الواسطى

بركلات الترجيح.. المنتخب الأولمبي يخسر أمام أستراليا ببطولة غرب آسيا

ممكن مكلش 3 أيام.. طارق أبو العينين عن إحساسه بخسارة ماتش لسيراميكا كليوباترا

ترشيحاتنا

ماحرَّمتش من الشغل مع محمد سامي.. مي عمر تكشف سر الهجوم على «نعمة الأفوكاتو»

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

إحالة نائب مدير بنك للمحاكمة لإتهامه بإزهاق حياة زوجة والده

التوأم ولاعبو المنتخب يستقبلون فريق الساق الواحدة بإستاد القاهرة

إجراء جديد من مودرن فيوتشر بشأن اللاعب أحمد رفعت.. تفاصيل

صفعة جديدة على وجه إسرائيل.. ترحيب دولي واسع بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة..وأزمة أمريكية إسرائيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بيفوتوش خروجة.. أبراج تحب السهرات الرمضانية

قرارات جديدة من جوميز في الزمالك.. هل يغير مركز عبدالله السعيد؟

بعد إصابة محمد العمروسى بها.. احترس هذه الأطعمة تسبب الأزمة القلبية

إطلالة جريئة وتاتو.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في أحدث ظهور

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ