التوأم ولاعبو المنتخب يستقبلون فريق الساق الواحدة بإستاد القاهرة

استقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر واللاعبين لاعبي فريق الساق الواحد في استاد القاهرة وذلك على هامش مران المنتخب.

والتقط عناصر المنتخب صور مع لاعبي منتخب فريق الساق الواحد.

منتخب مصر بالقميص الأحمر أمام كرواتيا في نهائي كأس عاصمة مصر غدا

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام كرواتيا المقرر لها العاشرة مساء غدا الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر ، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب كرواتيا القميص الأحمر فى أبيض والشورت والجورب الأبيض.

حضر الاجتماع الفني على محمد على إداري منتخب مصر.

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