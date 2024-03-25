مفاجأة.. 3.5 مليار شخص حول العالم يعانون من أمراض الفم

في إطار الاحتفال بـ"اليوم العالمي لصحة الفم"، تم تنظيم حفل توعوي يهدف إلى زيادة الوعي بالأهمية البالغة لصحة الفم وتأثيرها المباشر على الصحة العامة بالتعاون مع اتحاد طب الأسنان العالمى .

يعتبر اليوم العالمي لصحة الفم بداية حملات الاتحاد العالمي لطب الأسنان (FDI) في جميع أنحاء العالم، بهدف نشر معلومات دقيقة حول أمراض الفم.

ونظرًا لانتشار هذه المشكلات بشكل كبير ومثير للقلق، فإن له أهمية خاصة؛ حيث تشير التقارير الأخيرة إلى أن حوالي 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعانون من أمراض الفم خلال حياتهم، وبالنسبة لحساسية الأسنان في مصر يعاني منها ثلاثة من كل خمسة أشخاص من حساسية الأسنان

ويعاني واحد من كل ثلاثة أشخاص من نزيف اللثة أثناء تنظيف الأسنان يوميًا.

وصرحت الدكتورة نهاوند ثابت، استشاري طب الفم والأسنان وجراحة الوجه "يعتبر دعم اليوم العالمي لصحة الفم ذو أهمية كبيرة في تخفيف الأعباء المرتبطة بأمراض الفم التي تؤثر على الأفراد والتي تعتبر مصدر قلق صحي كبير للكثيرين وتؤثر سلباً على حياتهم.