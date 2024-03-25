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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل الصديقات الحلقة 15.. مواجهة بين سوزان نجم الدين وكامل بك

سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

شهدت الحلقة الـ 15 من مسلسل الصديقات مواجهة بين سوزان نجم الدين والتي تلعب دور عبير، مع كامل بك حبيبها القديم الذي سافر خارج البلاد ثم عاد من جديد، وطالبها بالرجوع إليه.


وأثناء المواجهة انهارت عبير وأخبرت حبيبها القديم أنه غدر بها وتركها في حين أنها أظهرت ضعفها له، في الوقت الذي كان يظن الجميع أنها قوية، وأنها كانت تحبه من كل قلبها، وكانت تتوقع منه أن يحارب من أجلها، لا أن يتركها ويهرب، مؤكدة له أن مواقف الرجال تظهر في تلك الأوقات الصعبة.

وتوجهت عبير بعدها إلى مربيتها حيث أخبرتها أنه تشعر بالانكسار والتعب بعد عودة كامل بك، وفتحها للجراح القديمة من جديد، وظهرت سوزان في نهاية الحلقة وهي تسهر مع صديقاتها في محاولة منها للخروج من تلك الحالة السيئة.

ويشارك في مسلسل الصديقات بجانب الفنانة سوزان نجم الدين، مجموعة من الفنانين من بينهم: فايز قزق، ومحمد حداقي، وصباح الجزائري، وآخرون وهو من تأليف أحمد السيد وإخراج محمد زهير رجب.

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