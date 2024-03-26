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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أهمية اغتنام مرحلة الشباب وعدم ضياع عمر الإنسان.. فيديو

أعمال الخير في رمضان
أعمال الخير في رمضان

قال الشيخ عبد الرحمن الصادق، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن النبي الكريم حثنا على المبادرة بالأعمال الصالحة واغتنام الأوقات والعمر قبل أن يدرك الإنسان الهرم والكبر.

وأضاف عبد الرحمن الصادق، في فيديو لصدى البلد، أن النبي الكريم قال في الحديث الشريف (مثل ابن آدم وإلى جنبه تسعة وتسعون منية إن أخطأته واحدة وقع في الهرم حتى يموت).

وأوضح، أن النبي الكريم يؤكد في هذا الحديث على أن المنايا أي البلايا التي تصيب الإنسان من الأمراض والآفات، وينجو منها على كثرتها على ما هو مقدر له، لكنه حتما وأن يدركه الداء الذي لا داء منه وهو الهرم.

وتابع: يحثنا النبي في هذا الحديث، على اغتنام الأوقات والأعمار واغتنام الزمن الذي ينعم الإنسان فيه بالفراغ والصحة، حتى أنه يسأل عنهما يوم القيامة وهو العمر فيما أفناه وشبابه فيما أبلاه.

 

 

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