عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب كرواتيا يختتم تدريباته لمواجهة مصر في نهائي كأس العاصمة

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

اختتم منتخب كرواتيا بقيادة زلاتكو داليتش المدير الفني للفريق الاستعدادات لمواجهة مصر في القمة المرتقبة المقرر اقامتها العاشرة من مساء الثلاثاء في نهائي كأس عاصمة مصر المقامة حالياً بالقاهرة وتشارك فيه منتخبات تونس ونيوزيلندا.

وخاض منتخب كرواتيا تدريبًا رئيسيًا قبل القمة المرتقبة بين المنتخبين مساء الثلاثاء لحسم الفريق الفائز بلقب كأس عاصمة مصر.

في سيق متصل، زار أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق لفريق بيراميدز بعثة منتخب بلاده كرواتيا قبل مواجهة.
وكشف الحساب الرسمي لمنتخب كرواتيا على مواقع التدوينات القصيرة "إكس" عن تواجد أنتي تشاتشيتش الذي سبق وعمل مدربًا للمنتخب الكرواتي مع زلاتكو المدير الفني الحالي في مقر اقامتهما بالقاهرة قبل المباراة المرتقبة.

مصر ضد كرواتيا

وتحدث داليتش في المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم عن مباراة غد، وقال: "سنجرى عدة تعديلات على التشكيل ولن يشارك إيرليتش وإيفانوسيك، وسنعفيهما من تدريب اليوم ومباراة الغد حتى يعودا إلى النادي بصحة جيدة، لديهما إصابات ليست خطيرة، وعلينا حمايتهما".

وأضاف: "الجميع بخير، وكما أعلنت، سيلعب لابروفيتش وكوتارسكي لمدة نصف ساعة. نريد أن نمنح الأولاد الفرصة للظهور مع المنتخب ومشاهدتهم في أرض الملعب".

وعن مواجهة منتخب مصر قال: "ينتظرنا مباراة مختلفة تمامًا عن مباراتنا مع تونس، سنلعب ضد فريق سيلعب بشكل هجومي أكثر".

وتابع: "يلعب المصريون أمام جماهيرهم، لذا أتوقع المزيد من المشجعين في المدرجات وأجواء كرة قدم أفضل بكثير. إنها مباراة مهمة واختبار جيد بالنسبة لنا، وستكون صعبة للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالبطولة".

وعن المباراة الأولى ضد تونس قال: "أنا راضٍ عن الأداء، لكنه لم يكن جيدًا في المرحلة الهجومية. لقد خلقنا فرصًا قليلة جدًا وأرسلنا عددًا قليلًا جدًا من التسديدات نحو الخصم. الآن يتعين علينا تحسين الوضع وإذا أردنا الفوز على مصر، علينا أن نكون أفضل كثيرًا في المباراة للأمام".

وعن زيارة الأهرامات قال: "أنا سعيد بتلك الرحلة، لقد زرتها قبل 15 عاما عندما كنت مدربًا للفيصلي وأخبرت اللاعبين أنه سيكون من العار ألا ننظر إليه عندما كنا هناك".

وتطرق داليتش للحديث عن تجربة زيارة مصر بشكل عام وأوضح قائلا: "رحلة جميلة وتجمع جميل. وأتوقع أجواء أفضل في النهائي، كما قلت من قبل، والطقس هنا أفضل عما كنا في قطر خلال كأس العالم الأخيرة، فقد كانت شديدة الحرارة في الدوحة، أما هنا أكثر برودة قليلاً، حتى بما يتجاوز توقعاتنا. ولكن علينا أن نقوم بدورنا، ونستعد. أتوقع أجواء لطيفة وطقسًا لطيفًا في المباراة النهائية غدا".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغييرات محدودة في 7 بنوك.. وهذه أبرز التوقعات (بالأسماء)

رسميًا.. ننشر أسعار السلع الجديدة بعد إعلان انخفاضها في اجتماع مجلس الوزراء

لمدة 5 سنوات.. تعرف على أول صفقات الأهلي في الانتقالات الصيفية

الحكومة: خفض أسعار السلع 15 و20 ‎%‎ ويصل لـ30 ‎%‎ بهذا الموعد

قرار عاجل ضد مرتضى منصور في سب وقذف موظفة حكومية

تحول جوهري.. بيان عاجل من قطر بشأن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة

زيادة %100 خلال أسبوع.. أحمد موسى منفعلا: مدبولي طلع العين الحمراء لكبار منتجي السلع

الدردير يفتح النار على نجم الأهلي.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

المنتخب الأوليمبي يختتم تدريباته للقاء السعودية غدا .. ومشهور يحفز اللاعبين

مران الأهلي| الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة سيمبا بدوري أبطال إفريقيا

مران الأهلي| إمام عاشور يبدأ برنامج التأهيل خلال أسبوع

مدرب كرواتيا قبل مواجهة مصر: نريد التتويج بكأس عاصمة مصر

أكبر مائدة في مصر.. أشرف صبحي يشارك شباب وأهالي المطرية إفطار "15 رمضان "

التوأم ولاعبو المنتخب يستقبلون فريق الساق الواحدة باستاد القاهرة

إجراء جديد من مودرن فيوتشر بشأن اللاعب أحمد رفعت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

مصدر أمني يكشف حقيقة الأكاذيب عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

دعاء الليلة السادسة عشرة من رمضان.. ردده بيقين للرزق وراحة البال وانشراح الصدر

رشوة وسلاح وأفيون.. ننشر اعترافات قاضي نجع حمادي بعد إحالته للمحاكمة |خاص

اللي هيفطر مش هيلعب.. إيهاب جلال يتخذ موقفا صارما بشأن مباريات رمضان

دعاء اليوم السادس عشر من رمضان.. كلمات مستجابة واظب عليها الأنبياء

اركب إم جي ZS موديل 2023 "حالة الزيرو" بأفضل سعر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة محتشمة .. نسرين طافش تخطف الأنظار بالعباية

أكتر ناس بتحس روحانيات رمضان.. هذه الأبراج متفوقة في العبادات الدينية

فستان لافت .. درة تبرز أناقتها في أحدث ظهور

أزمة قلبية وقسطرة.. نصائح لـ محمد العمروسي للتعافى سريعا

فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

طرح "حبنا وحكاياته" تتر مسلسل "بقينا اتنين" للمطربة جنات

تضم 9 آلاف صائم .. مائدة إفطار المطرية الأكبر والأشهر في مصر

كنت نجم الزمالك وعمري ما هطلع مع مدحت شلبي.. كهربا يكشف الأسرار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

اﻟﻤﺰﻳﺪ