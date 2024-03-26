منتخب كرواتيا يختتم تدريباته لمواجهة مصر في نهائي كأس العاصمة

اختتم منتخب كرواتيا بقيادة زلاتكو داليتش المدير الفني للفريق الاستعدادات لمواجهة مصر في القمة المرتقبة المقرر اقامتها العاشرة من مساء الثلاثاء في نهائي كأس عاصمة مصر المقامة حالياً بالقاهرة وتشارك فيه منتخبات تونس ونيوزيلندا.

وخاض منتخب كرواتيا تدريبًا رئيسيًا قبل القمة المرتقبة بين المنتخبين مساء الثلاثاء لحسم الفريق الفائز بلقب كأس عاصمة مصر.

في سيق متصل، زار أنتي تشاتشيتش المدير الفني السابق لفريق بيراميدز بعثة منتخب بلاده كرواتيا قبل مواجهة.

وكشف الحساب الرسمي لمنتخب كرواتيا على مواقع التدوينات القصيرة "إكس" عن تواجد أنتي تشاتشيتش الذي سبق وعمل مدربًا للمنتخب الكرواتي مع زلاتكو المدير الفني الحالي في مقر اقامتهما بالقاهرة قبل المباراة المرتقبة.

مصر ضد كرواتيا

وتحدث داليتش في المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم عن مباراة غد، وقال: "سنجرى عدة تعديلات على التشكيل ولن يشارك إيرليتش وإيفانوسيك، وسنعفيهما من تدريب اليوم ومباراة الغد حتى يعودا إلى النادي بصحة جيدة، لديهما إصابات ليست خطيرة، وعلينا حمايتهما".

وأضاف: "الجميع بخير، وكما أعلنت، سيلعب لابروفيتش وكوتارسكي لمدة نصف ساعة. نريد أن نمنح الأولاد الفرصة للظهور مع المنتخب ومشاهدتهم في أرض الملعب".

وعن مواجهة منتخب مصر قال: "ينتظرنا مباراة مختلفة تمامًا عن مباراتنا مع تونس، سنلعب ضد فريق سيلعب بشكل هجومي أكثر".

وتابع: "يلعب المصريون أمام جماهيرهم، لذا أتوقع المزيد من المشجعين في المدرجات وأجواء كرة قدم أفضل بكثير. إنها مباراة مهمة واختبار جيد بالنسبة لنا، وستكون صعبة للغاية، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالبطولة".

وعن المباراة الأولى ضد تونس قال: "أنا راضٍ عن الأداء، لكنه لم يكن جيدًا في المرحلة الهجومية. لقد خلقنا فرصًا قليلة جدًا وأرسلنا عددًا قليلًا جدًا من التسديدات نحو الخصم. الآن يتعين علينا تحسين الوضع وإذا أردنا الفوز على مصر، علينا أن نكون أفضل كثيرًا في المباراة للأمام".

وعن زيارة الأهرامات قال: "أنا سعيد بتلك الرحلة، لقد زرتها قبل 15 عاما عندما كنت مدربًا للفيصلي وأخبرت اللاعبين أنه سيكون من العار ألا ننظر إليه عندما كنا هناك".

وتطرق داليتش للحديث عن تجربة زيارة مصر بشكل عام وأوضح قائلا: "رحلة جميلة وتجمع جميل. وأتوقع أجواء أفضل في النهائي، كما قلت من قبل، والطقس هنا أفضل عما كنا في قطر خلال كأس العالم الأخيرة، فقد كانت شديدة الحرارة في الدوحة، أما هنا أكثر برودة قليلاً، حتى بما يتجاوز توقعاتنا. ولكن علينا أن نقوم بدورنا، ونستعد. أتوقع أجواء لطيفة وطقسًا لطيفًا في المباراة النهائية غدا".