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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المنتخب ينهي استعداداته لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن استعداداته بإستاد القاهرة لمواجهة منتخب كرواتيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر .

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية و تقسيمة و تسديدات على المرمى .

وانضم مساء اليوم أحمد حجازي قائد منتخب مصر لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

كان أحمد حجازي قد توجه مساء الأحد متجها إلى السعودية بعد الاتفاق مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، بسبب ظرف أسري طارئ وتواجد عائلته في السعودية .

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