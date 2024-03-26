المنتخب ينهي استعداداته لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن استعداداته بإستاد القاهرة لمواجهة منتخب كرواتيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر .

وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية و تقسيمة و تسديدات على المرمى .

وانضم مساء اليوم أحمد حجازي قائد منتخب مصر لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .

كان أحمد حجازي قد توجه مساء الأحد متجها إلى السعودية بعد الاتفاق مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، بسبب ظرف أسري طارئ وتواجد عائلته في السعودية .

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