المنتخب ينهي استعداداته لمواجهة كرواتيا في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة التوأم حسام و إبراهيم حسن استعداداته بإستاد القاهرة لمواجهة منتخب كرواتيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في المباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر .
وبدأ مران منتخب مصر بتدريبات بدنية ثم جمل فنية و تقسيمة و تسديدات على المرمى .
وانضم مساء اليوم أحمد حجازي قائد منتخب مصر لمعسكر الفريق استعدادا لمواجهة كرواتيا في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر .
كان أحمد حجازي قد توجه مساء الأحد متجها إلى السعودية بعد الاتفاق مع الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب و إبراهيم حسن مدير المنتخب ، بسبب ظرف أسري طارئ وتواجد عائلته في السعودية .