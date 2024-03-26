نجم مصر السابق: حسام حسن أضاف روحا للمنتخب ولكن يحتاج لوقت

أكد بشير التابعي نجم منتخب مصر السابق، أن هناك لغطا كبيرا بشأن الأزمة الدائرة حاليا بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر والنادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه لابد من وجود تنسيق بين جميع الأندية.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن لازال في البداية ويريد الظهور بأفضل مستوى مع منتخب مصر، ولذلك فأنه متمسك بوجود كل لاعبي الأهلي معه في لقاء كرواتيا، خصوصا أنهم عناصر أساسية في تشكيلة المنتخب".

وتابع: "حسام حسن لازال أمامه وقت لتقييم منتخب مصر تحت قيادته، لم يضيف سوى الروح فقط التي ظهرت أمام نيوزيلندا ورغبة اللاعبين في المشاركة بشكل أساسي، لكن لازال هناك عملًا كبيرًا ينتظره خلال المرحلة المقبلة".

وواصل: "منتخب مصر يفتقد للاعب مثل طارق حامد، الذي يضغط بقوة في وسط الملعب وقاطع كرات، واستغلاله جيدًا في حالة الهجوم، وحسام حسن سوف يواصل الاعتماد بنسبة كبيرة على نفس التشكيلة التي خاضت لقاء نيوزيلندا".

وأكمل: "من الطبيعي مشاركة محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر أمام كرواتيا، ولا علاقة للأمر مطلقا بمواجهة بوركينا فاسو وايقافه لان الوقت لازال طويلا على موعد اللقاء".

وأتم: "اتمنى فوز مصر، ولكن المواجهة صعبة بكل تأكيد، لكن مواجهة كرواتيا احتكاك قوي، ولن نحكم بالنتيجة، لأن حسام حسن يحتاج لوقت".