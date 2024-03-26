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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في طاجيكستان

محققون روس يستجوبون عائلات المشتبه بهم في هجوم كروكوس

هجوم كروكس
هجوم كروكس

بدأ محققون روس استجواب عائلات المشتبه بهم في تنفيذ هجوم كروكوس  في طاجيكستان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين إن المسؤولين عن الهجوم الإرهابي على قاعة مدينة كروكوس يوم الجمعة لايمكن التعامل برحمة معهم .

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن رئيس الوزراء قوله ”يجري الآن التحقيق في هذه الأحداث وسيعاقب المسؤولون عنها. إنهم لا يستحقون الرحمة” .


وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع يوم الجمعة وأدى إلى مقتل 138 شخصا وإصابة 182 آخرين.

ووجهت اتهامات بالإرهاب إلى أربعة رجال يشتبه في تنفيذهم الهجوم في جلسة استماع سابقة للمحاكمة في محكمة بموسكو مساء الأحد الماضي. 


وقالت المحكمة إن اثنين من المشتبه بهم اعترفوا بذنبهم في الهجوم .

يدور في روسيا حاليًا جدل حول ما إذا كان ينبغي رفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام، في وقت يطالب فيه برلمانيون  بإعادة تطبيق العقوبة على المدانين بالإرهاب.

 

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