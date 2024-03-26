كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني| وزير التعليم ينعى نائبه محمد مجاهد

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا أكد خلاله أنه ينعي هو وكافة العاملين بالوزارة ببالغ الحزن والأسى الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية اليوم بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : أن الدكتور محمد مجاهد، رحمة الله عليه، كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم الدكتور رضا حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان قد توفي منذ قليل الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، وأستاذ التصميم الميكانيكي والإنتاج بكلية الهندسة جامعة القاهرة .

جاءت وفاة الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، إثر وعكة صحية نقل بسببها إلى مستشفى دار الفؤاد وتم احتجازه في العناية المركزة .

ومن المقرر أن تتم صلاة الجنازة على جثمان الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، غدا الأربعاء بمسجد الحصري بمدينة ٦ أكتوبر.