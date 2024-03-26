ِمسعفون فلسطينيون: إسرائيل تقتـ.ل العشرات في غزة وتحاصر مستشفيين

قال مسعفون فلسطينيون إن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الأشخاص في هجمات جديدة بقطاع غزة وإن قواته تواصل حصارها لمستشفيين يزعم إن نشطاء حماس يختبئون فيهما، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وبينما تواصل إسرائيل هجومها قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فإن هناك اجماعا دوليا متزايدا على ضرورة إبلاغ إسرائيل بضرورة وقف إطلاق النار وإن الهجوم على رفح سيتسبب في كارثة إنسانية.

كانت رفح، الملجأ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني على الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، من بين المدن التي تعرضت للصواريخ في الهجمات الأخيرة.

وقال مسعفون فلسطينيون إن 30 شخصا قتلوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رفح التي تضخم عدد سكانها بسبب النازحين الفلسطينيين الفارين من القتال في أماكن أخرى في غزة بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب.

وقال أبو خالد، وهو أب لسبعة أطفال، رفض الكشف عن اسمه بالكامل: "في كل قصف يحدث في رفح، نخشى أن تدخل الدبابات.. كانت الساعات الأربع والعشرين الماضية واحدة من أسوأ الأيام منذ انتقالنا إلى رفح".

وأضاف "في رفح، نعيش في خوف، وجوع، وتشرد ومستقبلنا مجهول.

قال لرويترز: “مع عدم وجود وقف لإطلاق النار في الأفق، قد ينتهي بنا الأمر إلى الموت أو النزوح إلى مكان آخر، ربما في الشمال ”.

وقال مسعفون وشهود فلسطينيون إن عشرات الفلسطينيين شاركوا في مسيرات بعد جنازات في وقت مبكر من يوم الاثنين بعد غارة جوية إسرائيلية قتلت 18 فلسطينيا في منزل واحد في دير البلح بوسط غزة.

وقال شهود فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية تحاصر أيضًا مستشفيي الأمل والناصر في مدينة خان يونس جنوب البلاد، بعد أسبوع من دخول مستشفى الشفاء في مدينة غزة، المستشفى الرئيسي في القطاع.