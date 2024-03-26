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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا شكاوى والأسئلة واضحة| شاهد صور انطلاق امتحانات شهر مارس بمدارس القاهرة

امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس

انطلقت اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024 بجميع مدارس محافظة القاهرة ، امتحانات شهر مارس، وفقا للجداول المعلنة في كل ادارة تعليمية.

من جانبه، تفقد أشرف عايد مدير إدارة التعليم الإبتدائي بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، سير امتحانات شهر مارس في مدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الأساسي ، حيث قام بالمرور على حجرات الدراسة واللجان في اليوم الأول من امتحانات شهر مارس للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي

وأعلنت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية ، أنه لم يتم رصد أي شكاوى اليوم ، مشيرة إلى هدوء لجان امتحانات شهر مارس ،  ووضوح الورقة الامتحانية وانتظام حضور الطلاب وحث التلاميذ على الجد والاجتهاد للوصول إلى أعلى الدرجات

وتعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس فقط، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات شهر مارس 2024 مُبسطة وغير معقدة و خالية من أي شيء له علاقة بالسياسة.

ويتم وضع امتحانات شهر مارس 2024 بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر مارس 2024 لن يتسبب في تعطيل الدراسة في المدارس .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات شهر مارس 2024 وفقا للمواعيد المحددة في جدول امتحانات شهر مارس 2024 على أن يتم عقد كل امتحان جزء من الحصة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بـ جدول امتحانات شهر مارس 2024 بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلا للعملية التعليمية.

ويقوم بوضع امتحانات شهر مارس 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية ، و يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر مارس 2024.

وحذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس من الغياب أثناء امتحانات شهر مارس 2024  ، مع التأكيد على منع حيازة التليفون المحمول خلال فترة امتحانات شهر مارس 2024. 

امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس

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