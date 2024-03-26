الثلوج تتساقط على دولة عربية في هذا الموعد

توقّع الديوان الوطني للأرصاد الجوية بالجزائر ، تساقط بعض الثلوج ابتداءً من اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2024، على المرتفعات الداخلية والهضاب العليا.

ومن المتوقع أن تشهد المناطق الشمالية أجواء ملبدة غالبا إلى غائمة، مع تساقط زخات مطرية غزيرة محليا على المناطق الغربية والوسطى، تكون رعدية أحيانا ومحملة محليا بحبات البرد، لتلتحق بالمناطق الشرقية أواخر النهار.

كما انه من المتوقع أن تشكل سحب على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس تكون مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية التي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية، لتلتحق بالمناطق الساحلية الوسطى والشرقية خلال الليل.

وفي المناطق الجنوبية، ستكون الأجواء من صافية إلى ملبدة بالغيوم جزئيا على العموم، لتتلبد السماء أواخر النهار على منطقة بشار وشمال الصحراء مع تساقط بعض الأمطار التي تكون مرفوقة برعود، وهذا خلال الليل.