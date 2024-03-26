70 طن مساعدات على متن طائرة سعودية لأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام سعودية بأن مطار الملك خالد الدولي بالرياض شهدت اليوم، مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية السادسة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

جاء ذلك ضمن مساعدات المملكة للشعب الأوكراني.

وتحمل الطائرة على متنها 70 طنًا من المواد الإغاثية ومولدات وأجهزة كهربائية، متوجهة إلى مطار زوسوف بجمهورية بولندا القريب من الحدود الأوكرانية، تمهيدًا لإيصالها لداخل أوكرانيا وذلك في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع المحتاجين والمتضررين حول العالم في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم، عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.