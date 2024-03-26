الأردن.. مجلس النواب يقر قانون العفو

أقر مجلس النواب الأردني مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 كما ورد من الحكومة.

وحسب وسائل الإعلام الأردنية؛ شرع مجلس النواب اليوم جلسة بمناقشة مشروع قانون العفو العام خلال جلسة مناقشة جدول أعمال الجلسة التاسعة عشرة للدورة العادية الثالثة.

كان رئيس المجلس أحمد الصفدي أدرج مساء الأحد مشروع قانون العفو العام لسنة 2024 على جدول أعمال الجلسة بعد ارسال مشروع القانون من قبل الحكومة.

وقال وزير العدل أحمد الزيادات في وقت سابق إن مشروع قانون العفو العام سيشمل كل القضايا والجرائم التي وقعت قبل التاسع عشر من مارس، مشيرا إلى أن 7355 نزيل سيشملهم العفو العام.

وأضاف الزيادات أن مشروع قانون العفو العام سيشمل القضايا ما قبل تاريخ 19 مارس الحالي.

وأكد أن العفو العام لن يشمل الإلزامات المدنية حفاظا على الحقوق الشخصية، مشيرا إلى أن مشروع القانون راعى تخفيف الأعباء على المواطنين وشمل جميع الغرامات باستثناء ما يتعلق بضريبة الدخل والمبيعات والجمارك.

وتابع أن مشروع قانون العفو العام يراعي مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.

