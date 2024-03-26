تحصين 1144 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية بقرية بمركز منيا القمح بالشرقية

قال وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية الدكتور إبراهيم متولي إنه تم تحصين 1144 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأضاف مدير المديرية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن القافلة قامت بفحص وعلاج 110 رؤوس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و108 حالات تنفسية، وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية لـ266 رأس ماشية، و102 حالة الأمراض الجلدية.



وأوضح أنه تم رش 300 رأس من الماشية والأغنام والدواب لمكافحة الطفيليات الخارجية، وتجريع 250 رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وإجراء جراحات لـ(8) رؤوس.



وتابع أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، ومشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية (أبقار - جاموس)، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية.



وأكد أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.



وأشار إلى أنه شارك في أعمال القافلة كل من مديري إدارتي (الرعاية التناسلية - الإرشاد) بالمديرية، ومدير وأطباء إدارة منيا القمح البيطرية ووحدة شلشلمون، وأطباء معهد تناسليات الهرم، وعدد كبير من المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء على المواطنين.



وتابع أن ذلك يأتي في إطار توجيهات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها والاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا؛ لزيادة الوعي البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية للحيوانات.