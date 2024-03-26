شرطة الشارقة تعلن العثور على فتاة فرنسية متغيبة بالإمارات

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة، التوصل إلى «الفتاة الفرنسية المتغيبة» عن منزل ذويها بضاحية السيوح، والبالغة من العمر 18 عاماً.

وكان منشورات تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يفيد بتغيبها عن منزل ذويها.



وأسفرت إجراءات البحث والتحري - بحسب البيان الصادر عن القيادة العامة لشرطة الشارقة عن العثور على المتغيبة، وهي بصحة جيدة، ويجري العمل على استكمال الإجراءات اللازمة لتسليمها لذويها.

وكان مركز شرطة السويح الشامل تلقى بلاغاً يوم الاثنين في تمام الساعة 11:40 صباحاً من والد المتغيبة، يفيد بأن ابنته خرجت من المنزل في ساعة متأخرة، وانقطع بها الاتصال، وليس لديه أي معلومات تفيد عن مكان تواجدها، وبعد 24 ساعة من البحث الشامل؛ عثر عليها رجال الشرطة وهي بصحة جيدة