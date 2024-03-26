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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

7 شهداء و15 جريحا.. ارتفاع حصيلة تفجيرات دير الزور

ارشيفي
ارشيفي

أفادت وسائل إعلام سورية بأن الحصيلة النهائية لضحايا الغارات الجوية التي استهدفت دير الزور فجر اليوم الثلاثاء،ارتفعت الـ7 شهداء، بينما وصلت حصيلة الجرحى إلى 15 جريحاً.

وأفاد مراسل “أثر برس” بأن عدد الشهداء وصل إلى ثمانية شهداء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 15 جريحاً بينهم ثلاثة أطفال أحدهم حالته حرجة.

واستهدفت غارات جوية فجر اليوم مدينة دير الزور ومدينتي البوكمال والميادين في الريف الشرقي، إذ تم استهداف مبنى في شارع رئاسة الجامعة في مدينة دير الزور، وفي مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، تم استهداف حي التمو، إلى جانب استهداف منطقة السويعية وقرية الصالحية وشارع الهجانة في مدينة البوكمال.

ولم تتبنَ أي جهة هذه الاستهدافات، وفي الوقت الذي ترجّح فيه المعطيات أن الطائرات التي نفذت الغارات تابعة لـ”التحالف الدولي” بقيادة واشنطن، نقلت قناة “الجزيرة” عن مسؤول عسكري أمريكي -لم تكشف عن هويته- قوله فجر اليوم: “إن الولايات المتحدة لم تشن أي ضربات في سوريا الليلة”.

وفي وقت سابق نفّذت القوات الأمريكية سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع في سوريا والعراق، وطالت الغارات حينها محيط مزار “عين علي” بالقرب من مدينة “القوريّة” شرقي دير الزور. 

كما استهدفت أحد مراكز القوات الرديفة للجيش السوري في بلدة “الهري” التابعة لمدينة “البوكمال” الحدودية مع العراق، ونقاطاً في حي “الهجانة” وحي “التمو” في مدينة “الميادين” ونقاطاً في محيط قلعة “الرحبة” الأثرية، وبعد هذه الاستهداف ات. 

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية بياناً أكدت فيه أن قواتها شنت غارات جوية في العراق و سوريا طالت أكثر من 85 هدفاً، موضحة أنها استخدمت 125 ذخيرة دقيقة التوجيه.

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