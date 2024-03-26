مجدي عبدالغني يطالب متابعيه برسائل تحفيزية لحسام حسن قبل مباراة كرواتيا

طلب الإعلامي مجدي عبد الغني من متابعيه أن يوجهوا رسالة للكابتن حسام حسن؛ وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني: "وجـه رسالة إلى حسام حسن قبل النهائي اليوم أمام كرواتيا ".

وقد أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أنه لازال باكرًا الحكم على أداء منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدرب لديه عدة أفكار يريد تطبيقها خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يريد الاعتماد دائمًا على ثنائي من أصحاب الميول الهجومية في وسط الملعب ولذلك لعب بـ أفشة وإمام عاشور.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن تولى المسئولية ويريد إثبات جدارته ويضع قواعد هامة في منتخب مصر، وسبق وتضرر المنتخب في وجود حسام البدري من الغاء الايقافات الدولية، وفيتوريا اعترف بخطأ مغادرة لاعبين آخرين، ونفس الامور تكررت مع ايهاب جلال، في النهاية مدربي المنتخب تأثروا فنيًا بشكل واضح، لذلك حسام حسن لا يريد تكرار ذلك معه".

وأضاف: "منتخب مصر سيخوض لقاء قوي مع منافس مصنف على مستوى العالم وهو المنتخب الكرواتي، ولذلك يريد حسام حسن تقديم أداء ومستوى قوي، ولذلك تمسك بكل لاعبي العالم".

وتابع: "هناك مجموعة في المنتخب تستحق التواجد وآخرون لا يستحقوا الاستدعاء للمعسكر الحالي لمنتخب مصر، لدينا أزمة في خط الوسط، لم نكن نستطيع الاستحواذ بشكل جيد في اللقاء الأول أمام نيوزيلندا، ولم نقوم بالضغط جيدا، لأن إمام عاشور وأفشة في بداية اللقاء ليس لديهم أدوار دفاعية كبيرة، لكن يمتازان بالعمل الهجومي الجيد، والمشكلة تكون عندما نفقد الكرة".

وواصل: "حسام حسن دائما يعتمد على الاطراف في الضغط على الظهيرين، مع تقدم محمد هاني ومحمد حمدي كثيرا لأداء الأدوار الهجومية".