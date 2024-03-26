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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب 125 ألف جنيه.. أمن الدولة العليا تحيل مدير إدارة المحاجر للمحاكمة

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، كلا من مدير إدارة المحاجر والملاحات التابعة للإدارة العامة للترخيص والتفتيش بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر و2 من  مديرين وشركاء في شركة البدر للرخام والجرانيت ومندوب تخليص إجراءات تصدير بضائع ومدير إدارة التسويق ومسئول قسم الشحن بشركة البدر للرخام والجرانيت لاتهامه  بطلب وأخذ عطية علي سبيل الرشوة الإخلال بواجبات وظيفته تقدر بـ 125 ألف جنيه.

جاء بأمر الإحالة، أن المتهم الأول: بصفته موظفاً عمومياً - مدير إدارة المحاجر والملاحات التابعة للإدارة العامة للتراخيص والتفتيش بالإدارة المركزية للمناجم والمحاجر - طلب لنفسه وأخذ عطيةً على سبيل الرشوة للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث - بوساطة المتهمين الرابع والخامس - مبلغ مائة وخمسة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة؛ مقابل إصدار موافقة تصديرية الخامات محجرية واعتمادها ثم التغاضي عن تزوير بياناتها لتصدير الخامات إلى دول محظور التصدير إليها دون موافقة أمنية

كما أن المتهمين الثاني والثالث قدَّما الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً و المتهمان الرابع والخامس توسطا في تقديم الرشوة 

كما أن المتهمين الأول والرابع أيضًا اشتركا وآخر مجهول في ارتكاب تزوير في أوراقٍ أميرية؛ بأن حرّضا المجهول واتفقا معه على تزوير موافقة التصدير المؤرخة ۲۰۱۸٨/٤/١٥ ، وساعداه بأن أمده المتهم الرابع بمداد يمحى بمرور الوقت ليدون به بيانات الموافقة، ووقع المتهم الأول عليها وأنهى إجراءات اعتمادها وبصمها بخاتم شعار الجمهورية، ثم أعادها إلى المتهم الرابع  ثم قدمها للمجهول الذي غير بيانات الكمية المصدرة والجهة المصدر إليه ورقم فاتورة الشراء فيها، وقد وقعت الجريمة بناءً على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.

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