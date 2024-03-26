محمد بن زايد يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات تلقي ، اليوم، رسالة خطية من سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

ووفق الزمالة الإماراتية؛ تسلم الرسالة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات، خلال استقباله بمكتبه في ديوان الرئاسة في أبوظبي، الدكتور بنجامين بول ميل المبعوث الخاص لرئيس جمهورية جنوب السودان.



وبحث الجانبان، خلال اللقاء، جوانب العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والارتقاء بها على جميع المستويات.