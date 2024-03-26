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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتوبيسات مجانية لنقل الجماهير إلي استاد مصر لحضور مباراة المنتخب أمام كرواتيا

صدى البلد

أعلن اللاعب أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن مفاجأة لجماهير منتخب مصر وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"وزارة الشباب والرياضة:وأتوبيسات مجانية لنقل الجماهير من وإلي استاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور مباراة مصر وكرواتيا بالتعاون مع وزارة النقل".

ويخوض منتخب مصر بقيادة المدير الفني لمنتخب مصر الأول، حسام حسن، فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، مباراة في غاية الأهمية أمام منتخب كرواتيا باستاد مصر فى العاصمة الإدارية الجديدة، في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة مصر وكرواتيا

وتمكن منتخب كرواتيا من التأهل لمباراة نهائي كأس عاصمة مصر بعد فوزه على تونس عن طريق ركلات الترجيح فى نصف النهائي عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، ليضرب منتخب "الناريون" موعدا مثيرا مع الفراعنة الذين تأهلوا للمباراة النهائية على حساب نيوزيلندا.

ويفتقد منتخب مصر في المباراة أكثر من لاعب، على رأسهم امام عاشور للإصابة، وأحمد حجازي الذي غادر المعسكر لظروف أسرية طارئة، فضلا عن عدم اكتمال شفاء أحمد نبيل كوكا ومصطفى شلبي.

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