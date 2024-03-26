محافظ الشرقية: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، إن الدولة تولي اهتماماً كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة وصيانة الكباري لتيسير سبل الحياة، لافتا إلى تنفيذ خطة شاملة للتطوير، والتجميل بالمحافظة والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين .



وأشار المحافظ ،في بيان اليوم /الثلاثاء/، إلى أنه في استجابة سريعة لشكوى أهالي قرية "أبونجاح" التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق بسبب تضررهم من سقوط سور الكوبري الخاص بمدخل القرية والمار بمصرف هلا والقيطون، موجها رئيس المركز علي الصناديلي، بفحص الشكوى وإصدار تعليمات للمختصين لإصلاح وتركيب سور للكوبري وإتخاذ اللازم لحل الشكوى في أسرع وقت .



وأضاف أن اللجنة المُشكلة من رئاسة المركز قامت بالتنسيق مع رئيس الوحدة المحلية بقرية شنبارة الميمونة وإدارة صرف ميت غمر، والانتقال إلى محل الشكوى لفحصها على الطبيعة، وتبين سقوط السور الحديدي للكوبري بمياه مصرف هلا مما يشكل خطراً على أرواح المواطنين، موضحا أنه تم على الفور، استخراج السور الحديدي من مياه مصرف هلا، وإعادة تركيبة مرة أخرى باستخدام معدات الوحدة المحلية، وهو ما نال رضا واستحسان المواطنين .



وعلى صعيد آخر، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف المتابعة اليومية لرفع كفاءة النظافة والتجميل وتطوير الشوارع؛ لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين والارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن .



وقال المحافظ ، في بيان اليوم /الثلاثاء/ ، إنه تنفيذا لتلك التوجيهات، قامت رئاسة مدينة القنايات بأعمال دهان البلدورات بشارع البحر المردوم، وغسيل البلدورات ورفع مخلفات القمامة من كافة نقاط التجميع إلى النقطة الوسيطة، وتم نقل كمية تراكمات قدرها 50 طنا إلى المدفن الصحي في بلبيس .



وأضاف أن الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة أبو كبير واصلت أعمال النظافة وتمهيد الشوارع والطرق خلال حملات صباحية ومسائية؛ لتحسين مستوى النظافة والإرتقاء بها والحفاظ على البيئة، وشملت الأعمال الشوارع والطرق الداخلية، فضلاً عن تسوية وتمهيد بعض الشوارع الرئيسية والفرعية لتسهيل الحركة المرورية، كما تمت متابعه أعمال الكهرباء وصيانة الكشافات والأعمدة الكهربائية بالطرق الرئيسية، حيث تم تغيير بعض الأسلاك المتهالكة وتركيب عدد من كشافات الإنارة والخلايا الكهروضوئية وبعض لمبات الليد الموفرة .



وقال المحافظ إن رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم تابعت أعمال النظافة العامة خلال ورديات العمل لخلق بيئة نظيفة للمواطنين، حيث شملت الأعمال متابعة ترميم وتطوير البلدورات المتهالكة بشارع 23 يوليو، وطلاء البلدورات الموجودة أمام مدرسة د . محمد ربيع فلاح باتجاه المستشفى، ورفع الأتربة والسفوحة من على جانبي طريق مدخل الزقازيق حتى مدخل السنبلاوين، ومن مدخل الإبراهيمية حتى مدخل ميت غمر، بجانب رفع المخلفات والقمامة على الشوارع الرئيسية، كما تمت متابعة أعمال التجميل والتشجير بكافة الشوارع؛ لإضفاء لمسة جمالية وحضارية وحفاظاً على بيئة نظيفة.



وفي سياق آخر، أكد المحافظ الدور الهام الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة، وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة، وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؛ بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع .



من جانبه، قال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية الدكتور محمود عبدالعظيم إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية، سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "الرد على الاستفسارات الدينية الواردة الي لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة"، يتم عرضها غدا /الأربعاء/ الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً عن طريق البث المباشر على صفحتي مديرية الشباب والرياضة ولجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة .



وأضاف أنه من المقرر أن يقوم أحمد عبد القادر علي مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوى بالمحافظة بتقديم الندوة، وسوف يقوم خلالها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة، وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد على جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة.