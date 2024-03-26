السعودية.. إحباط تهريب 180 كيلو جرام من نبات القات المخدر

تمكنت الدوريات البرية لحرس الحدود السعودية في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (180) كيلو جرام من نبات القات المخدر.

وبحسب حرس الحدود السعودي؛ فقد جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.



كما أهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995gdnc.gov.sa، متعهحة بأن يتم معالجة جميع البلاغات بسرية تامة