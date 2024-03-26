مدرب بيراميدز يزور معسكر منتخب كرواتيا في العاصمة الإدارية

زار الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز لكرة القدم، معسكر منتخب بلاده المقام في أحد فنادق العاصمة الإدارية على هامش تواجد منتخب كرواتيا في القاهرة لخوض منافسات بطولة كأس عاصمة مصر الودية.



ويواجه منتخب كرواتيا، المنتخب الوطني في العاشرة من مساء اليوم في نهائي كأس بطولة عاصمة مصر، على استاد العاصمة الإدارية الجديدة.



والتقى المدير الفني لنادي بيراميدز، مع مواطنه زلاتكو داليتش المدير الفني لمنتخب كرواتيا، ورحب يورتشيتش ببعثة منتخب بلاده في مصر مؤكدا على أن التواجد هنا في القاهرة أمر رائع، وأن مصر بلد عظيم تمتلك تنوعا فريدا من نوعه على المستوى الحضاري والثقافي والترفيهي والتاريخي.. مشيرا إلى حبه الشديد للشعب المصري خلال فترته الوجيزة بالقاهرة.



وأهدى يورتشيتش، صديقه ومواطنه داليتش في نهاية الزيارة قميص نادي بيراميدز هدية من النادي تعبيرا عن سعادته بتواجد المنتخب وصيف كأس العالم 2018 وثالث مونديال 2022 في مصر.