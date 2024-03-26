هلا السعيد تكشف مواصفات فتى أحلامها: الشكل لا يجذبني ولن أنتقم إذا خانني

كشفت الفنانة هلا السعيد، مواصفات فتى أحلامها، بعد تصدر اسمها مؤشرات البحث عقب تقديمها شخصية هبة في مسلسل المداح الذي يعرض حاليًا بموسم مسلسلات رمضان 2024.

قالت هلا السعيد خلال استضافتها في برنامج «Out Box» عبر سوشيال ميديا قناة صدى البلد، إنها تتمنى أن يكون فتى أحلامها شخص حنين.

وتابعت: «أريده أن يكون حنين وجدع ويعرف كيف يحتويني، ولا يهمني شكله تمامًا فأنا تهمني شخصيته وأن يكون ناجحًا وتعجبني دماغه لكن الشكل لا يجذبني تمامًا».

وعن إذا تعرضت للخيانة من شريك حياتها المستقبلي، قالت هلا السعيد: «فكرة الخيانة صعبة جدًا بالنسبة لي، وإذا تعرضت لهذا فلن أنتقم بل سأنسحب لأنني لا أحب الانتقام».