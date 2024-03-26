عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هلا السعيد تكشف مواصفات فتى أحلامها: الشكل لا يجذبني ولن أنتقم إذا خانني

الفنانة هلا السعيد
الفنانة هلا السعيد

كشفت الفنانة هلا السعيد، مواصفات فتى أحلامها، بعد تصدر اسمها مؤشرات البحث عقب تقديمها شخصية هبة في مسلسل المداح الذي يعرض حاليًا بموسم مسلسلات رمضان 2024.

قالت هلا السعيد خلال استضافتها في برنامج «Out Box» عبر سوشيال ميديا قناة صدى البلد، إنها تتمنى أن يكون فتى أحلامها شخص حنين.

وتابعت: «أريده أن يكون حنين وجدع ويعرف كيف يحتويني، ولا يهمني شكله تمامًا فأنا تهمني شخصيته وأن يكون ناجحًا وتعجبني دماغه لكن الشكل لا يجذبني تمامًا».

وعن إذا تعرضت للخيانة من شريك حياتها المستقبلي، قالت هلا السعيد: «فكرة الخيانة صعبة جدًا بالنسبة لي، وإذا تعرضت لهذا فلن أنتقم بل سأنسحب لأنني لا أحب الانتقام».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت 7 جنيهات.. انخفاض أسعار الدواجن اليوم| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حكم السماء.. وفاة دجال اغتـ.صب ابنة صديقه بمباركة الأب داخل قفص المحكمة

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

مفاجأة في النادي الأهلي.. حفل تكريم علي معلول قبل رحيله

انفراد.. ماذا حدث بين عدلي القيعي ورئيس نادي بيراميدز؟ المحكمة تكشف التفاصيل

انتهز الفرصة وقدم.. بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة للعمل في السعودية لهذه المؤهلات| تفاصيل

موازنة 2024/2025 أمام الرئيس: 40 مليارًا لتكافل وكرامة وزيادة 30% للصحة والتعليم

طلب عاجل من حركة حماس لدول العالم: أوقفوا إنزال المساعدات.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

بشأن غزة.. وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان هاتفيا المستجدات الإقليمية والدولية

اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تضيف ميدالية ذهبية جديدة لمصر بعد نهاية المنافسات

أكرم توفيق وحسين الشحات ضحايا حلقة رامز جاب من الآخر

حرب محتملة.. 132 طائرة حربية تابعة للناتو وآلاف الجنود على حدود بيلاروسيا

هل الحشيش السبب؟.. اعترافات مثيرة لمتهم قضيه حبيبة الشماع

هل خسوف القمر في النصف من رمضان إحدى علامات الساعة؟ معجزة إلهية بالصور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصف مليون جنيه لطن الكاكاو| ارتفاع غير مسبوق في أسعار الشكولاتة

فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا.. سعره خرافي

قصة لحن جنائزي أهداه بيتهوفن لنابليون بونابرت قبل وفاته بـ17 عاما.. تفاصيل مدهشة

نشرة المرأة والصحة|نسرين طافش تثير الجدل بالأحمر الناري....مشروب نعمة الأڤوكاتو.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحلبة بالحليب يوميا؟

فيديو

شوفتها وهي بتتقلب على الطريق| اعترافات صادمة لسائق أوبر بقضية حبيبة الشماع

موعد انتهاء الموجة الحارة ... تحذير جديد من الأرصاد

تراجع الذهب وتفاصيل السعر الرسمي للدولار اليوم .. فيديو

منشطات أم مشاكل بالمعدة؟..التفاصيل الكاملة لوفاة أيمن مجدي بطل العالم في كمال الأجسام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سبوبة أولادنا

هند عصام

هند عصام تكتب: ملكة أطعمها اليمام

اﻟﻤﺰﻳﺪ