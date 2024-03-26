أحمد عبد الله محمود: لم نشبع من علاء ولي الدين..كنت أشوفه أضحك

تحدث الفنان أحمد عبد الله محمود عن الفنان الراحل علاء ولي الدين، ردًا على سؤال الكوميديان الذي المفضل من بين علاء ومحمد هنيدي.

وقال أحمد عبد الله محمود خلال استضافته في برنامج Out Box عبر سوشيال ميديا قناة صدى البلد، إنه يحب الفنان الراحل علاء ولي الدين كثيرًا.

وتابع أحمد عبد الله محمود: «أعشق علاء ولي الدين، وكنت عندما أراه أضحك فهو لا يحتاج أن يتكلم، وأنا اعرفه جيدًا فهو كان صديق والدي الله يرحمه».

وأضاف أحمد عبد الله محمود: «أحب محمد هنيدي أيضًا، لكننا لم نشبع من علاء فهو كان إنسان جميل جدًا وبتاع ربنا».

وكشف أحمد عبد الله محمود عددا من الأسرار عن الراحل علاء ولي الدين، وقال: «كان يحب الأكل جدًا ويحب العفوية جدًا وجدع ومتقرب من الله، وهذه تفاصيل أنا رأيتها».