بسبب الفواصل الإعلانية .. تحرك عاجل للسلطات الجزائرية ضد عدد من القنوات

وجهت سلطة ضبط السمعي البصري استدعاء لممثلي القنوات المخالفة لتعليمات وزارة الاتصال بعدما تم تسجيل تمادي أغلب القنوات التلفزيونية بإطالة مدة الفواصل الإعلانية.

ووفق البيان الصادر عن سلطة ضبط السمعي البصري أن "تمادي القنوات ببث رسائل إشهارية تتجاوز الوقت المخصص لها يضر بمصلحة المشاهد.

وأشارت إلى أنه تم ترك مهلة واسعة للقنوات تكفي لاتخاذ الترتيبات التجارية والتقنية لتدارك الوضع، غير أن ذات القنوات رجحت أغراضها الربحية على حساب مصلحة المشاهد".

وأضافت سلطة الضبط" نظرا لاستمرار جل القنوات التلفزيونية على ذات الحال وإصرارها على مخالفة الأحكام، تقرر الشروع في اتخاذ التدابير العقابية وفرض احترام قوانين الجمهورية قصرا بما يخولها القانون من صلاحيات وسلطة.

وكان وزير الاتصال محمد لعقاب، قد شدد على القنوات مراعاة قيم وعادات المجتمع الجزائري في الشبكة البرامجية التي تبث خلال شهر رمضان الفضيل مع احترام المعايير المتعلقة بفترات بث الومضات الإشهارية".

وفي لقائه مع مدراء القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة، شدّد لعقاب على ضرورة مراعاة حرمة الشهر الفضيل وقيم المجتمع الجزائري خلال بث مختلف البرامج.

وأشار الوزير إلى أن تحرك الوصاية جاء "بناء على التجاوزات العديدة التي وقفت عليها لجنة اليقظة التي تم تنصيبها لمتابعة البرامج الرمضانية منذ حلول الشهر الكريم".