صبحى: وزارة الري تلعب دورا كبيرا في إدارة الموارد المائية والترشيد

أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على الدور الكبير الذي تلعبه به وزارة الموارد المائية والري فيما يخص الجزء الفني إدارة الموارد المائية، والذي يشعر به الجميع، فضلا عن التوعية بترشيد المياه.



وقال صبحي - في كلمته خلال احتفالية وزارة الموارد المائية والري، اليوم /الثلاثاء/ باليوم العالمي للمياه بعنوان "المياه من أجل السلام، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري - إن هناك دورا تثقيفيا وتوعويا تقوم به وزارة الري أيضا للتوعية بكيفية ترشيد المياه.



وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تقوم بجهود توعوية وتثقيفية، بالتعاون مع وزارة الري ، مشيرا إلى دور وزارة الشباب في تحريك الدور الابتكاري للنشء، وأيضا سن الشباب.



وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تمتلك حوالي خمسة آلاف مركز شباب، و1200 ناد عام .. لافتا إلى أنه يتم استغلال هذه الأندية ومراكز الشباب في التوعية بالتعاون مع مؤسسات مجتمعية وأممية في التثقيف والتوعية.



وأشار إلى التفاهم مع وزارة الري لتكون وزارة الشباب جزءا تكامليا بالتوعية بأهمية المياه والسلوك الاستهلاكي للمياه بدعم من القيادة السياسية والحكومة في هذا المجال.