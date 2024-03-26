تمنى لهم التوفيق والسداد.. أسامة الأزهري يشارك في حفل إفطار النيابة الإدارية

شارك الدكتور أسامة الأزهري، من علماء الأزهر الشريف في حفل إفطار هيئة النيابة الإدارية بدعوة من المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.



حضر الحفل المستشار رئيس الهيئة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، و المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من كبار مستشاري وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.

وألقى الدكتور أسامة الأزهري كلمة قدم فيها للهيئة ورئيسها الشكر على الدعوة الكريمة داعيا المولى سبحانه لكل مؤسسات الوطن بالتوفيق والسداد، وداعيا لشعب مصر العظيم بالخير والرخاء والأمان.