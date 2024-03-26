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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الجيل: قرار وقف إطلاق النار في غزة تكليلا للجهود المصرية لإنهاء الحرب

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحا أن القرار وافقت عليه ١٤ دولة من اصل ١٥ دولة والذي يعكس تغيير وجهة النظر العالمية الايجابي تجاه القضية الفلسطينية.


وأوضح " هجرس" في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن القرار يبشر بدخول القرار حيز التنفيذ، خاصة انها لم تستخدم حق الفيتو لرفضه، منوها بأن هذا التغير فى وجهة النظر الأمريكية يأتي تكليلا للجهود المصرية المضنية لدعم القضية.


وطالب المجتمع الدولي بسرعة التدخل للضغط على إسرائيل لتنفيذ القرار ووقف اطلاق النار، منوها بأن إسرائيل انتهكت المعايير والمواثيق الدولية وارتكبت جرائم حرب في قطاع غزة.

 

وأكد عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، أن موقف مصر تاريخي وثابت لدعم القضية، حيث نجحت مصر في تغيير وجهة النظر العالمية والرأي العام العالمي تجاه القضية، فضلا عن دعمها أمام العالم.

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