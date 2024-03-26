نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي .. 22 أبريل

حددت المحكمة الإدارية العليا، جلسة 22 أبريل لنظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، والمقدم من جمال عبد الكريم المحامي بالنقض في الطعن رقم 21023 لسنة 70 ق.

وتقدم بالطعن على انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، كل من جمال عبد الكريم المحامي عن نفسه وبصفته وكيلا عن ماجد فاروق عبد الجواد الحنبلي عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات الماضية، وأحمد محمد عبد الغني عبد الرازق - عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد نائب رئيس النادي في الانتخابات، واللواء محمود سامي عبد الوهاب محمود نور الدين، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك والمرشح على مقعد العضوية فوق السن في الانتخابات، ومحمد السيد رجب عبد الله عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.