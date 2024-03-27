اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في «يورو 2024» بتأهل أوكرانيا وبولندا وجورجيا

تأهل منتخب أوكرانيا لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" وذلك بفوزه الثمين على منتخب أيسلندا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على استاد سلاسكا وروكلاف في نهائي الملحق الأوروبي.

تقدم منتخب ايسلندا في الدقيقة 30 عن طريق ألبرت جودموندسون، ورد المنتخب الأوكراني بهدفين عن طريق كل من فيكتور تسيهانكوف في الدقيقة 54 وميخايلو مودريك بالدقيقة 84.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نهائي الملحق الأوروبي، تأهل منتخب بولندا ليورو 2024 وذلك بفوزه على منتخب ويلز بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وحقق منتخب جورجيا إنجازا تاريخيا بتأهله لكأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على منتخب اليونان بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وبتأهل أوكرانيا وجورجيا وبولندا اكتمل عقد المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" والتي ستقام في ألمانيا صيف العام الجاري.