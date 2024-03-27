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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. هدوء لجان امتحانات شهر مارس بمدارس القاهرة في يومها الثاني

امتحانات شهر مارس
امتحانات شهر مارس

انتظمت اليوم امتحانات شهر مارس في مدارس محافظة القاهرة في يومها الثاني ، وفقا للجداول المعلنة في كل إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ولم تتلق غرف عمليات الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة أي شكاوى من امتحانات شهر مارس المنعقدة بمدارس القاهرة ، حيث تسير امتحانات شهر مارس بهدوء.

وتعقد امتحانات شهر مارس 2024 في الأجزاء المقررة خلال شهر مارس فقط، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بضرورة أن تكون أسئلة امتحانات شهر مارس 2024 مُبسطة وغير معقدة و خالية من أي شيء له علاقة بالسياسة.

ويتم وضع امتحانات شهر مارس 2024 بمعرفة المدرسة وتحت مسئولية الموجه الأول للمادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر مارس 2024 لن يتسبب في تعطيل الدراسة في المدارس .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات شهر مارس 2024 وفقا للمواعيد المحددة في جدول امتحانات شهر مارس 2024 على أن يتم عقد كل امتحان جزء من الحصة .

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة الالتزام بـ جدول امتحانات شهر مارس 2024 بما لا يخل بانتظام الدراسة أو يسبب تعطيلا للعملية التعليمية.

ويقوم بوضع امتحانات شهر مارس 2024 موجه المادة بالإدارة مع مراعاة مواصفات الورقة الامتحانية ، و يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل بدء امتحانات شهر مارس 2024.

وحذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب المدارس من الغياب أثناء امتحانات شهر مارس 2024  ، مع التأكيد على منع حيازة التليفون المحمول خلال فترة امتحانات شهر مارس 2024. 

امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024
امتحانات شهر مارس 2024

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