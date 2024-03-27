حصيلة كبيرة من الانتصارات للقوات الروسية على محور أفدييفكا

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية تحسن تموضعها على طول خط المواجهة وتصد 9 هجمات مضادة وخسائر كييف بلغت 255 عسكريا على محور أفدييفكا، وفق ما ذكرت “سبوتنيك”.

ودمر الروس مدفعا ذاتي الدفع "أم 109 بالادين" ومدفع هاوتز " أم 777" وآخر من طراز "جفوزديكا" على محور أفدييفكا.

وتعزز القوات الروسية مواقعها على محور جنوب دونيتسك وصدت 3 هجمات مضادة، بينما بلغت خسائر الأوكران 60 عسكريًا.

وبلغت خسائر كييف على محور كوبيانسك 20 عسكريًا و 3 مركبات.

كما عززت القوات الروسية مواقعها على محور دونيتسك وخسائر كييف بلغت 220 عسكريا ودبابتين ومدافع " أم 109 بالادين" و" أم 198" و" بي زد أتش 2000".

واستطاعت القوات الروسية إسقاط 210 طائرات مسيّرة أوكرانية واعتراض 21 قذيفة لراجمات "هيمارس" وفامبير" الصاروخية.