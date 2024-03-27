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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 44 مليون جنيه متوسط إجمالي إيرادات دور المسارح العامة في 2022

صدى البلد

   ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم /الأربعاء/، أن إجمالي عدد المسارح العامة بلغ 41 مسرحا ، فيما بلغ متوسط عدد المشاهدين 512 ألف مشاهد فيما بلغ متوسط إجمالي إيرادات دور المسارح العامة 44 مليون جنيه عام 2022.
وأوضح الجهاز - في بيان له اليوم بمناسبة العالمي للمسرح - أن عدد الفرق المسرحية الوطنية بلغ 75 فرقة، بينما بلغ عدد العروض التي قدمتها الفرق المسرحية الوطنية 2442عرضا، وبلغ عدد المشاهدين للفرق المسرحية 375 ألف مشاهد عام 2022.
وأضاف أنه وفقا لبيانات البيت الفني للمسرح - البيت الفني للفنون الشعبية - دار الأوبرا) بلغ عدد الفرق الأجنبية 48 فرقة عام 2022، بينما بلغ عدد العروض المقدمة 128 عرضا .
تجدر الإشارة إلى أنه تم تحديد اليوم العالمي للمسرح من قبل الهيئة الدولية للمسرح وتم الاحتفال به لأول مرة يوم 27 مارس عام 1962 وهو تاريخ اطلاق موسم " مسرح الأمم" في باريس، منذ ذلك الحين وفي هذا التاريخ من كل عام يتم الاحتفال باليوم العالمي للمسرح على نطاق واسع تجسيداً لشغف الإنسان في التعبير عن مشاعره وأفكاره عبر الفن المسرحي ويستعد العالم لها عبر إقامة الأنشطة والفعاليات الفنية التي تعبر عن ما قدمته خشبة المسرح في إثراء الفن والابداع لدى البشرية على مدار العصور.

إسر 
/أ ش أ/

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