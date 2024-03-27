انهيار سقف مسجد بالعراق وهذه حصيلة الضحايا

لقي عامل مصرعه وأصيب 10 آخرين نتيجة انهيار سقف "مسجد" قيد الإنشاء في مدينة الموصل العراقية .



وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه وكالة شفق نيوز العراقية ، اللحظات الأولى لانهيار سقف مبنى "جامع الخضر" بايمن الموصل بشكل كامل على العمال.



وقال مصدر أن انهيار السقف حدث بعد عملية صبه ما أسفر عن وفاة عامل وإصابة 10 آخرين، نقلوا على اثرها الى مستشفى قريب.



وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت في وقت سابق بأن حريقا اندلع داخل المستشفى الالماني قيد الانشاء في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد .

وكان حريقا ضخما اندلع في مركز الكاميرات التابع لقيادة شرطة واسط في ساحة العامل بمدينة الكوت العراقية.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عراقية باندلاع حريق كبير بمصفاة نفط على طريق أربيل - كركوك في البلاد.