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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون جديد بين "صناع الخير" و "راية" لدعم وتمكين النساء المعيلات بالقرى اقتصاديا

صدى البلد

وقعت مؤسسة صناع الخير للتنمية ،عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، وراية القابضة للاستثمارات المالية ، برتوكول تعاون مشترك يهدف إلي دعم تمكبين النساء بالقرى، وبخاصة النساء المعيلات وأثمر التعاون أول مشروعاته بدعم مركز "استدامة" لإحياء الحرف التراثية بقرية برهيم بالمنوفية والذي يعمل علي توفير فرص عمل للنساء المعيلات بالقري من خلال تدريبيهن علي حرف الخياطة وإعادة التدوير وفنون "التباستري" وهو أحد أقدم فنون حياكة النسيج فضلا عن الدعم علي مستوي إتاحة الخامات اللازمة وتسويق المنتجات .


صرح هاني عبد الفتاح ، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير ،بأن التعاون مع راية في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية المعيلة يأتي في إطار مد جسور التواصل والتعاون بين صناع الخير وكبري المؤسسات الاقتصادية تلتزم بالمسئولية المجتمعية .ويمثل هذا التعاون خطوة فارقة من شأنها دعم جهود صناع الخير للتنمية الشرائح الأولي بالرعاية بخاصة النساء المعيلات بالقوي ،كما أنه يحقق هدفا قوميا يتمثل في إحياء الحرف التراثية ودعم الصناعات التي تحقق الاستدامة البيئية والاقتصادية."
وأضاف عبد الفتاح أن التعاون بين راية وصناع الخير يتضمن مزيدا من المشروعات المرتقبة لتوطين الحرف التراثية الصديقة للبيئة وتعزيز التمكين الاقتصادي بعدد من القري المصرية ، وذلك من خلال التوسع في إنشاء مراكز "استدامة" وتدريب عدد أكبر من النساء الريفات المعيلات.

التعاون مع صناع الخير

من جانبه ، صرح مدحت خليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة راية القابضة للاستثمارات المالية ، قائلا:" التعاون مع صناع الخير ،التي تعد إحدي أكبر منظمات المجتمع المدني وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ،هو خطوة لتحقيق التعاون بين المجتمع المدني والقطاع الخاص علي الصعيد التنموي والذي يعد أحد أركان عملنا في إطار مسؤوليتنا المجتمعية ويهدف التعاون إلي دعم الفئات الاجتماعية الأولي بالرعاية وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا من خلال مساحة مشروعات مستدامة وبناء نماذج أعمال متكاملة تحقق التمكين الاقتصادي لاأفراد المجتمع بمختلف أنحاء الجمهورية ،لاسيما القري والمناطق الأقل حظا من الفرص."

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