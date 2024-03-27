هجوم عنيف على الجيش السوري وقت الإفطار.. ومصدر عسكري يكشف التفاصيل

أفاد مصدر عسكري سوري بأن وحدات من القوات المسلحة العاملة على اتجاه كفر نبل في ريف إدلب الجنوبي تصدت بالقوى والوسائط النارية المناسبة لهجوم عنيف شنته المجموعات الإرهابية مساء أمس، الثلاثاء، وقت الإفطار وبأعداد كبيرة.

بحسب وكالة الأنباء السورية؛ فقد جاء ذلك بالتزامن مع رمايات كثيفة بالقذائف الصاروخية على نقاط عسكرية سورية.

وأشار المصدر إلى أن القوات تمكنت من إفشال الهجوم وأوقعت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين المهاجمين ودمرت أسلحتهم وعتادهم وقامت بسحب عدد من جثثهم.

كما تصدت وحدة من القوات المسلحة السورية في صد هجوم مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية في ريف حلب الشمالي، حيث أوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، وتمكنت من إلقاء القبض على أحد عناصرها.