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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسافرون للسياحة تروج لمدينة سانت كاترين بالبطولات والمسابقات الرياضية

صدى البلد

تقوم جمعية مسافرون للسياحة والسفر برئاسة الدكتور عاطف عيد اللطيف بالترويج لمدينة سانت كاترين المقدسة سياحية و تسليط الضوء على تاريخها و ابناء القبائل والعشائر هناك من خلال إقامة دورة سانت كاترين الرمضانية لكرة القدم في نسختها رقم 20 بمشاركة 16 فريقا يتنافسون على الفوز بالبطولة وجوائز مالية قيمة.

وفى تشريف عظيم لهذه البطولة تقام هذا العام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإشراف كل من وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء طارق عابد رئيس مجلس مدينة سانت كاترين وعمر مسلم مدير إدارة الشباب والرياضة بسانت كاترين وأحمد فوزي مدير الشئون الاجتماعية لسانت كاترين وبإشراف ياسر زيد .

وتسلط اسماء الفرق المشاركة هذا العام الضوء على معالم وتاريخ و حاضر مدينة سانت كاترين من خلال اسماء القبائل والمعالم السياحية هناك مثل فرق ” الوادي المقدس ونسور سيناء ونجمة سيناء وشباب المدينة وكذلك فرق الشامية والأسباعية والطرفة أ و ب وأبو ماضي والكرام والهدف ومنثور ودار عيد و فريق حسن علام وقرية”مورجن لاند” السياحية .

ويقول الدكتور عاطف عبد اللطيف أن هذه البطولة الرمضانية هي نهج تتبعه جمعية مسافرون سنويا لخلق نوع من الحب والتعاون والحراك بين أبناء سانت كاترين الذين لهم دور كبير في مدينة سانت كاترين بشكل خاص وجنوب سيناء بشكل عام في الحفاظ على هوية المنطقة و أمنها وسلامتها وتاريخها الذي يتوارثوه جيل بعد جيل.

وأكد أن هذه البطولة الرياضية تأتي كجزء من مهام وانشطة جمعية مسافرون للسياحة في تسليط الضوء على المعالم السياحية والترويج لها و خاصة مدينة سانت كاترين التي ينتظرها مستقبل واعد بعد الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لها بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من تشغيل مطار سانت كاترين و المشروعات السياحية المتميزة هناك و الترويج العالمي المنتظر للمدينة خلال الفترة المقبلة لتكون قبلة السياحة العالمية .

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