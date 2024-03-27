الإعدام لـ4 والمؤبد لـ2.. الحكم في قضية السياسي التونسي شكري بلعيد

بعد 11 عاما من اغتياله..

أسدل الستار علي قضية اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد اليوم حيث أصدرت المحكمة التونسية، الأربعاء، حكما على 4 أشخاص بالإعدام، وعلى 2 بالمؤبد بتهمة اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد قبل 11 عاما.

ويعد اغتيال بلعيد هو أول اغتيال سياسي تشهده البلاد منذ عقود.

وكان شكري بلعيد تم اغتياله في السادس من فبراير 2013 أمام منزله بأربع رصاصات، في ولاية أريانة بالعاصمة التونسية. وقد أحدث اغتياله صدمة في الطبقة السياسية التونسية أسفرت عن استقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي.

وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين. وقُتل بالرصاص في سيارته على يد مسلحين.

ووجهت أصابع الاتهام في اغتياله إلى سلفيين متشددين، وخاصة تنظيم "أنصار الشريعة" الذي رفض الاتهام وقال: "إن التنظيم بريء من دم شكري بلعيد، وإن الذين اغتالوه هم بقايا مخابرات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من البوليس السياسي لإدخال البلاد في الفوضى والفتنة حتى لا تقع المحاسبة ولا تفتح الملفات الخطيرة".