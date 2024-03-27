البريد: حريصون على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات لتقديم خدمات متميزة

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الدكتور شريف فاروق، أن اختيار الهيئة لنقل مستلزمات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية يؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها لدى مؤسسات الدولة والتزامها وقدرتها على إتمام جميع العمليات اللوجستية بكل كفاءة بالاعتماد على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها، والمتمثلة في البنية التحتية وإدارتها لأكبر أسطول نقل في مصر، الأمر الذي ساهم في انتظام سير العملية الانتخابية وظهورها بهذا الشكل المشرف.



وأشار فاروق - في بيان، اليوم /الأربعاء/ - إلى حرص البريد على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات، بما يتيح تقديم خدمات متميزة للمواطنين، موجها قدم الشكر إلى جميع العاملين بالهيئة على ما قدموه من مجهودات وتفانيهم في العمل وإنجازه بالجودة والدقة المطلوبة.



ومن جهته، قال مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد بنداري "إن البروتوكول الذي وقعته الهيئة الوطنية للانتخابات مع الهيئة القومية للبريد، كان له الأثر البالغ في إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه".



وأوضح أن اختيار الهيئة القومية للبريد لنقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية جاء نظرًا لامتلاكها أسطول نقل لوجستي مجهز على أعلى مستوى بأحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية، ومزود بأجهزة تتبع لمتابعة خطوط السير على مدار الساعة، وهو ما ساعد الهيئة الوطنية للانتخابات على نقل كافة اللوجستيات المطلوبة على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.



ووجه بنداري، نيابة عن المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الشكر إلى الهيئة القومية للبريد على التعاون غير المحدود الذي قدمته الهيئة في إتمام العملية الانتخابية؛ والذي ساهم بشكل كبير في ظهورها بهذا الشكل المشرف.