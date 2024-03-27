أهله أجبروه على الإقامة.. ننشر اعترافات المتهم بإشعال الحريق في مصحة إدمان الإسماعيلية

اعترف المتهم بإشعال الحريق في مصلحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية، بارتكابه الواقعة بسبب أنه مدمن متعافٍ وأهله أجبروه على الإقامة في المصحة.



وكشفت مصادر نيابية، في تصريحات خاصة، أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وأنه اعترف بارتكاب الواقعة التي راح ضحيتها 3 نزلاء، و7 مصابين تم نقلهم جميعا للمستشفى الجامعي بالإسماعيلية.

وأضافت المصادر أن المتهم يبلغ من العمر 18 عاما، وأظهرته كاميرات المراقبة بعد تفريغها وهو يشعل النيران.

وخلال التحقيقات، قال المتهم إن ضحايا الحادث ارتاحوا، وإنه كان يريد تهديد أهله ليخرج من المصحة ويجبرهم على عدم محاولة إيداعه مرة أخرى.

وكانت الشبكة الوطنية الموحدة تلقت بلاغا من المواطنين يفيد بنشوب حريق في مصحة للتأهيل النفسي بحي الأسرة بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر ذلك عن مصرع 3 اختناقا من الحريق وإصابة 7 آخرين.

وانتقلت قيادات مديرية الأمن والدفاع المدني لموقع الحريق للوقوف على الحادث وأسبابه، تتقدمهم 3 سيارات إطفاء.

وأفادت المعاينة الأولية بأن المصحة التي نشب بها الحريق تضم 3 طوابق، أرضي و2 علوي، على مساحة 150 مترا، وأن الحريق نشب في الطابق الثاني وأتت النيران على محتويات الطابق بالكامل.

وأسفر الحريق عن مصرع كل من "كريم. ن"، 30 عامًا، حاصل على ثانوية عامة مشرف بالمصحة، و"محمد. ي. أ"، 24 عامًا، من نزلاء المصحة، و"محمد. ص"، 41 عامًا، من النزلاء، وجميعهم من محافظة بورسعيد، وجرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمجمع الإسماعيلية الطبي.

وأصيب في الحريق كل من النزلاء "يوسف. ا. ع"، 24 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية، و"محمد. أ. م"، 31 عامًا، بدون عمل، مصاب بحروق من الدرجة الثالثة، و"ربيع. م. م"، 42 عامًا مصاب باختناق، و"عيادة. م. ع"، 28 عامًا، بحروق، و"محمود. م. م"، 34 عامًا مصاب بحروق، و"محمد. أ" 31 عامًا، مصاب باختناق، و"عبدالله. م. ط"، 18 عامًا، باختناق.