تداول 40 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 سفينة، بينما غادرته 11 سفينة، ووصل إجمالي عدد السفن المتداول عليها بالميناء 40 سفينة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 62 ألفا و26 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143 ألفا و811 طنًا .

وذكر البيان الصادر من هيئة ميناء دمياط اليوم "الأربعاء"، أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 22 ألفا و904 أطنان تشمل : 188 طن علف حيواني و 304 أطنان كحول و 1600 طن رمل و 10 آلاف و350 طن يوريا و 6426 طن اسمنت معبأ و 1176 طن مولاس و 2860 طن بضائع متنوعة.



وأشار البيان إلى أن حركة الواردات من البضائع العامة بلغت 59 ألفا و220 طنا تشمل: 22 ألفا و667 طن قمح و 11 ألفا و59 طن خردة و 4555 طن حديد و 1700 طن كسب صويا و 628 طن سلاج و 2000 طن زيت طعام و 1200 طن خشب زان و 1000 طن كسب عباد و 4672 طن فول صويا و 9045 طن سكر و 1888 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 694 طنا .

وأوضح البيان أن حركة الصادرات من الحاويات 1651 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 379 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1532 حاوية مكافئة ، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2548 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية ، بينما بلغت الشاحنات دخولا وخروجا 6092 شاحنة.

