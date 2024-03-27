المنشد عامر التوني في سبوت لايت مع شيرين سليمان الجمعة المقبل

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، المنشد عامر التوني مؤسس المولوية المصرية، ويتحدث عن فكرة تأسيس الفرقة والفن الذي يقدمونه والذي لاقى نجاحا كبيرا داخل وخارج مصر، كما يتحدث عن كواليس الجولات التي يقوم بها في العديد من الدول.

كما يكشف ايضا عن اصل المولوية ونشأتها منذ الفراعنة مرورا بعدد من المحطات التي تطورت خلالها حتى وصلت للشكل الحالي.

ويكشف المنشد عامر التوني خلال اللقاء عن تأثره بجلال الدين الرومي وشمس الدين التبريزي والموسيقار العالمي ياني، وقدم خلال الحلقة مجموعة متنوعة من الابتهالات وذلك في أجواء روحانية خاصة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويعرض في رمضان يوم الجمعة في الساعة الثالثة مساء.