إصدار كتاب «متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي»

صدر عن مكتبة الإسكندرية كتاب «متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي» تأليف الدكتور أيمن الجوهري.



يتناول الكتاب جانبًا مهمًا من تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي والعصر الحديث، حيث يبدأ الكتاب بمحاولة التعرف على أسباب ارتباط العلماء والزهاد والصالحين وإقامتهم بمدينة الإسكندرية خاصة الوافدين من بلاد المغرب.



ويعرض الكتاب في الفصل الأول مفهوم التصوف الإسلامي ونشأته ومراحل تطوره بالإضافة إلى المؤثرات الفكرية التي أثرت فيه.



ويتناول الفصل الثاني التصوف والمتصوفة بمدينة الإسكندرية، وأخيرًا يأتي الفصل الثالث للحديث عن منشآت التصوف بمدينة الإسكندرية كالرباطات والخانقاوات والتكايا والقباب الضريحية مستعينًا بالوثائق والمصادر التاريخية.