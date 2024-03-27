قطر.. شروط جديدة لوزارة الأوقاف بشأن الاعتكاف

أفادت وكالة الأنبياء القطرية بأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حددت 189 مسجدا في مختلف مناطق الدولة لإحياء سنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك للعام 1445 هجري.

ونبهت الوزارة، في بيان لها، الراغبين في الاعتكاف إلى الحرص على تعلم فقه الاعتكاف الشرعي والنافع الموافق للهدي النبوي الشريف، والالتزام بالاعتكاف في المساجد المحددة، والتي روعي في تحديدها الموقع الجغرافي وكون المسجد جامعا، فضلا عن جاهزية مرافقه لخدمة المعتكفين.

كما اشترطت ألا تقل سن المعتكف عن 18 عاما، أو بمرافقة ولي الأمر إن كان عمر المعتكف أقل من ذلك، على أن لا يقل عن 8 أعوام، مشددة على أهمية النظافة الشخصية ونظافة مكان الاعتكاف، والمحافظة على ممتلكات المسجد؛ كونها موقوفة على المسلمين جميعا، مع الحرص على عدم إزعاج المصلين بالأحاديث الجانبية، وإيذاء أهل المسجد عامة.

وشددت الأوقاف على ضرورة عدم تعليق الملابس على الجدران أو الأعمدة وغيرها من أثاث المساجد، حفاظا على المنظر العام لبيوت الله تعالى، وعدم النوم أو الأكل في غير الأماكن المخصصة لذلك، والتي تم تحديدها من قبل إدارة المساجد، لافتة إلى أنه يمنع اعتكاف النساء في المساجد.