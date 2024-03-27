القومي للمرأة يهنئ ليلى البرادعي لفوزها بجائزة الإدارة العامة الدولية لعام 2024

يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلي الدكتورة ليلي البرادعي أستاذ الإدارة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، لفوزها بجائزة الإدارة العامة الدولية (ASPA) من الجمعية الأمريكية لإدارة الشؤون العامة .

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بالفوز المستحق للدكتورة ليلى البرادعي وكونها أول امرأة عربية ومصرية تفوز بتلك الجائزة تقديراً لمجهوداتها خلال مسيرتها الجافلة بالجامعة ، علاوة على دورها العام فى دعم الشباب في ملتقي السياسات العامة بالجامعة.

تجدر الإشارة إلي أن الدكتورة ليلى البرادعى حصلت على الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام ١٩٨٨ ثم الدكتوراه في التخصص ذاته عام ١٩٩٨ من جامعة القاهرة، كما تولت الدكتورة ليلى عدد من المناصب في الجامعة الأمريكية، منها منصب نائب عميد كلية الشؤون الدولية والسياسات العامة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٤، وقد سبق لها أن كانت العميد المشارك بالكلية، كما شغلت منصب عميد مشارك للبحث والدراسات العليا بالجامعة الأمريكية حتي ٢٠١٨ ، ومدير برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية.



كما شغلت سابقاً عضوية مؤسسة قيادات رجال الأعمال في مصر - الولايات المتحدة، وعضوية مجتمع فاي ألفا ناشيونال أونر للإدارة العامة جامعة جورج واشنطن، كما أن لها إسهاماتها البحثية المهمة، ولها عدد كبير من الأبحاث المنشورة في مجال الإدارة والسياسات العامة.