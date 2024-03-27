لاعيبة كبيرة زعلانة.. مهيب عبدالهادي يكشف عن أزمة في المنتخب

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن انزعاج عدد من لاعبي المنتخب الوطني بسبب عدم المشاركة في مباراة أمس .

وكتب مهيب من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" في لاعيبة كبيرة في المنتخب زعلانة علشان ملعبتش امبارح ".

وأحرز محمد عبد المنعم، لاعب منتخب مصر، هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.



وبهذه النتيجة، توجّت كرواتيا بكأس العاصمة على حساب المنتخب المصري، في بطولة مكونة من 4 فرق مصر وكرواتيا ونيوزيلندا وتونس.

وافتتح التسجيل المنتخب المصري، عن طريق رامي ربيعة في الدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد ما سدد محمود تريزيجيه كرة قوية من تنفيذ ضربة حرة، حيث تصدى الحارس نيديليكو لابروفيتش للكرة ببراعة، لكن محمد حمدي تابع الكرة وأرسل عرضية أرضية، واستقبلها رامي ربيعة بتسديدة داخل الشباك ليسجل الهدف الأول.