غدا.. فرقة الفنون الشعبية والسيرك القومي يشاركان في الليلة 11 لـ"هل هلالك"

تنطلق الليلة الـ11 من النسخة الثامنة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، في الثامنة والنصف من مساء غد الخميس على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

ويشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية - وفقا لبيان للقطاع - بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقيادة الدكتورة عبير السمري، بالإضافة إلى باقة متنوعة من فقرات السيرك القومي بقيادة الفنان وليد طه، التي يحبها كل أفراد الأسرة.

ويشارك البيت الفني للمسرح، كما هو معتاد كل عام فى برنامج "هل هلالك"، برائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوي، وعرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة"، وذلك لمدة 15 ليلة عرض هي فترة إقامة البرنامج.

وانطلاقا من اهتمام القطاع بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج "هل هلالك" ركن الطفل، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، وأيضا يوميا طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني كانت قد وافقت على تقديم البرنامج مجانا للجمهور، كخدمة فنية ثقافية من وزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بهدف وصول الثقافة والفن إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية.. ويستمر برنامج "هل هلالك" في نسخته الثامنة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 22 رمضان.