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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

ميزة جديدة في واتساب هتخليك تبعت الصور بأعلى كواليتي| اعرف الطريقة 

ميزة جديدة في واتساب
ميزة جديدة في واتساب هتخليك تبعت الصور بأعلى كوال

أدخلت خدمة WhatsApp ميزة في شهر أغسطس الماضي تسمح لك بإرسال صور بجودة أعلى - أي الدقة الكاملة للصورة، و كان على المستخدمين اختيار الدقة الجيدة يدويًا وفرديًا لكل صورة ، وهو أمر لم يكن مثاليًا.

كشف اطلاع داخلي على تطبيق WhatsApp التجريبي لنظام Android 2.24.7.17 أنه يمكن الآن إرسال جميع الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية تلقائيًا باستخدام مفتاح تشغيل جديد لجودة تحميل الوسائط في قائمة التخزين والبيانات.

عند تحديد "جودة قياسية"، سيتلقى المستلم الوسائط في ملف مضغوط لإيصال أسرع مع الحفاظ على جودة أقل. 
يُقال إن جودة HD تشغل مساحة ملف أكبر بست مرات وستكون بطيئة الإرسال بالطبع.

سيظل مفتاح التبديل في شاشة مشاركة الوسائط موجودًا ، مما يسمح لك بإرسال بعض الملفات بجودة مختلفة عند الحاجة.

تم طرح الميزة لمجموعة مختارة من المختبرين التجريبيين. بمجرد حل جميع المشكلات المتعلقة بالميزة ، ستكون متاحة في الإصدار المستقر ، لذا تذكر تحديث تطبيقك بانتظام من خلال Google Play.

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